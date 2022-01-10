Грибы снижают риск развития депрессии – исследование

Потребление грибов снижает риск развития депрессии.

Ученые сделали такой вывод, опираясь на результаты исследования, в ходе которого изучили данные о психическом состоянии и диете более 24 тыс. взрослых американцев, информация собиралась в период с 2005 по 2016 год.

Они предполагают, что грибы богаты калием, что помогает снизить тревожность, которая приводит к депрессии.

Какие грибы употреблять, нет разницы, говорят исследователи. Однако участники эксперимента ели чаще белые шампиньоны.

Специалисты с осторожностью интерпретируют результаты этого исследования. Это может быть простой корреляцией. Взаимосвязь требует дополнительного изучения.

Грибы содержат белок, ряд витаминов и полезных микроэлементов. Поэтому их рекомендуют добавлять в рацион.

Однако следует быть осторожным — выбирать только проверенные продукты и готовить их правильно.

В обратном случае это может привести к отравлению и другим проблемам со здоровьем.

Источник: Science Alert