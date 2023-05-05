Сегодня, 5 мая, исполняется ровно год, как Президент Владимир Зеленский объявил о запуске фандрейзинговой платформы для поддержки Украины United24. За это время на обеспечение потребностей здравоохранения собрано почти 1,4 млрд грн.

— Денежные средства поступают на специальный счет Национального банка Украины, закрепленный за Министерством здравоохранения, — говорится в сообщении Минздрава.

Люди из 110 стран мира поддержали украинских медиков. Переводы превышали даже 33, 146 и 183 млн гривен в день.

Донатит весь мир: международный и украинский бизнес, международные благотворительные организации, публичные личности, лидеры мнений разных стран, которые, к слову, часто становятся послами платформы.

Среди них: певица и актриса Барбра Стрейзанд, группа Imagine Dragons, американский актер Лиев Шрайбер, астронавт Скотт Келли, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина и Андрей Шевченко. Они помогают собирать средства на медицинское оборудование и скорые, которые спасают жизнь украинцев.

В течение этого времени денежными средствами, собранными в рамках United24, было приобретено:

35 аппаратов искусственной вентиляции легких (транспортных);

13 бронированных эвакуационных авто;

83 анестезиологические (наркозно-дыхательные) аппараты;

81 операционный стол;

176 реанимобилей типа С;

28 аппаратов искусственной вентиляции легких для детей;

22 рентгеновские установки с С-аркой;

172 аппарата вакуумной терапии ран;

7 954 аппарата внешней фиксации;

637 генераторов;

4 микроскопа для нейрохирургии;

34 тренажера для реабилитации;

14 УЗИ аппаратов;

98 982 химические грелки;

442 функциональных кровати.

Также начато восстановление двух учреждений здравоохранения: Черниговская городская больница №3 получила 13,88 млн грн, 26,78 млн. грн. выделено Черниговскому медицинскому центру современной онкологии.

— Донат через United24 – это поддержка Украины в борьбе за ее свободу и свободу как ценность в целом. Эта инициатива – прецедент! Она сумела объединить людей со всего мира, — отметила заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.

Фото: Минздрав