Сегодня, 5 мая, исполняется ровно год, как Президент Владимир Зеленский объявил о запуске фандрейзинговой платформы для поддержки Украины United24. За это время на обеспечение потребностей здравоохранения собрано почти 1,4 млрд грн.
— Денежные средства поступают на специальный счет Национального банка Украины, закрепленный за Министерством здравоохранения, — говорится в сообщении Минздрава.
Люди из 110 стран мира поддержали украинских медиков. Переводы превышали даже 33, 146 и 183 млн гривен в день.
Донатит весь мир: международный и украинский бизнес, международные благотворительные организации, публичные личности, лидеры мнений разных стран, которые, к слову, часто становятся послами платформы.
Среди них: певица и актриса Барбра Стрейзанд, группа Imagine Dragons, американский актер Лиев Шрайбер, астронавт Скотт Келли, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина и Андрей Шевченко. Они помогают собирать средства на медицинское оборудование и скорые, которые спасают жизнь украинцев.
В течение этого времени денежными средствами, собранными в рамках United24, было приобретено:
- 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (транспортных);
- 13 бронированных эвакуационных авто;
- 83 анестезиологические (наркозно-дыхательные) аппараты;
- 81 операционный стол;
- 176 реанимобилей типа С;
- 28 аппаратов искусственной вентиляции легких для детей;
- 22 рентгеновские установки с С-аркой;
- 172 аппарата вакуумной терапии ран;
- 7 954 аппарата внешней фиксации;
- 637 генераторов;
- 4 микроскопа для нейрохирургии;
- 34 тренажера для реабилитации;
- 14 УЗИ аппаратов;
- 98 982 химические грелки;
- 442 функциональных кровати.
Также начато восстановление двух учреждений здравоохранения: Черниговская городская больница №3 получила 13,88 млн грн, 26,78 млн. грн. выделено Черниговскому медицинскому центру современной онкологии.
— Донат через United24 – это поддержка Украины в борьбе за ее свободу и свободу как ценность в целом. Эта инициатива – прецедент! Она сумела объединить людей со всего мира, — отметила заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.
Фото: Минздрав