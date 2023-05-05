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На здравоохранение собрано почти 1,4 млрд грн: платформе United24 исполнился ровно год

5 мая 2023, 10:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
швидка скорая

Сегодня, 5 мая, исполняется ровно год, как Президент Владимир Зеленский объявил о запуске фандрейзинговой платформы для поддержки Украины United24За это время на обеспечение потребностей здравоохранения собрано почти 1,4 млрд грн.

— Денежные средства поступают на специальный счет Национального банка Украины, закрепленный за Министерством здравоохранения, — говорится в сообщении Минздрава.

Люди из 110 стран мира поддержали украинских медиков. Переводы превышали даже 33, 146 и 183 млн гривен в день.

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Донатит весь мир: международный и украинский бизнес, международные благотворительные организации, публичные личности, лидеры мнений разных стран, которые, к слову, часто становятся послами платформы.

Среди них: певица и актриса Барбра Стрейзанд, группа Imagine Dragons, американский актер Лиев Шрайбер, астронавт Скотт Келли, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина и Андрей Шевченко. Они помогают собирать средства на медицинское оборудование и скорые, которые спасают жизнь украинцев.

В течение этого времени денежными средствами, собранными в рамках United24, было приобретено:

  • 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (транспортных);
  • 13 бронированных эвакуационных авто;
  • 83 анестезиологические (наркозно-дыхательные) аппараты;
  • 81 операционный стол;
  • 176 реанимобилей типа С;
  • 28 аппаратов искусственной вентиляции легких для детей;
  • 22 рентгеновские установки с С-аркой;
  • 172 аппарата вакуумной терапии ран;
  • 7 954 аппарата внешней фиксации;
  • 637 генераторов;
  • 4 микроскопа для нейрохирургии;
  • 34 тренажера для реабилитации;
  • 14 УЗИ аппаратов;
  • 98 982 химические грелки;
  • 442 функциональных кровати.

Также начато восстановление двух учреждений здравоохранения: Черниговская городская больница №3 получила 13,88 млн грн, 26,78 млн. грн. выделено Черниговскому медицинскому центру современной онкологии.

— Донат через United24 – это поддержка Украины в борьбе за ее свободу и свободу как ценность в целом. Эта инициатива – прецедент! Она сумела объединить людей со всего мира, — отметила заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Благотворительность Война в Украине Міністерство охорони здоров’я
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