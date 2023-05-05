Сьогодні, 5 травня, виповнюється рівно рік, як Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск фандрейзингової платформи для підтримки України United24. За цей час на забезпечення потреб охорони здоров’я зібрано майже 1,4 млрд грн.

– Грошові кошти надходять на спеціальний рахунок Національного банку України, закріплений за Міністерством охорони здоров’я, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Люди зі 110 країн світу підтримали українських медиків. Перекази перевищували навіть 33, 146 і 183 млн гривень на день.

Донатить увесь світ: міжнародний та український бізнес, міжнародні благодійні організації, публічні особи, лідери думок різних країн, які, до слова, часто стають послами платформи.

Серед них: співачка й акторка Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons, американський актор Лієв Шрайбер, астронавт Скотт Келлі, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна та Андрій Шевченко. Вони допомагають збирати кошти на медичне обладнання та швидкі, які рятують життя українців.

Протягом цього часу коштами, зібраними в рамках United24, було придбано:

35 апаратів штучної вентиляції легень (транспортних);

13 броньованих евакуаційних авто;

83 анестезіологічні (наркозно-дихальні) апарати;

81 операційний стіл;

1 76 реанімобілів типу С;

76 реанімобілів типу С; 28 апаратів штучної вентиляції леген ь для дітей;

для дітей; 22 рентгенівські установки з С-аркою;

172 апарати вакуумної терапії ран;

7 954 апарати зовнішньої фіксації;

637 генераторів;

4 мікроскопи для нейрохірургії;

34 тренажери для реабілітації;

14 УЗД апаратів;

98 982 хімічні грілки;

442 функціональні ліжка.

Також розпочато відновлення двох закладів охорони здоров’я: Чернігівська міська лікарня №3 отримала 13,88 млн грн, 26,78 млн грн виділено Чернігівському медичному центру сучасної онкології.

– Донат через United24 – це підтримка України в боротьбі за її свободу та свободу як цінність загалом. Ця ініціатива – прецедент! Вона зуміла об’єднати людей з усього світу, – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Фото: МОЗ