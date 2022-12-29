Враг продолжает использовать для оказания медицинской помощи раненым российским военным и наемникам частных военных компаний сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории.

Так, в Беловодске Старобельского района Луганской области лечатся более 100 раненых вагнеровцев. Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого военного госпиталя лечат около 120 раненых кафиров.

В городе Донецк захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь.

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Российские войска продолжают нести многочисленные потери на войне – на оккупированных территориях им не хватает больниц для раненых. Оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали для российских солдат. В частности, это произошло с медучреждениями в Беловодске и Марковке.

Источник: Опертивний ЗСУ