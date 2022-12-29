Ворог продовжує використовувати для надання медичної допомоги пораненим російським військовим та найманцям приватних військових компаній мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території.

Так, в Біловодську Старобільського району Луганської області лікуються понад 100 поранених вагнерівців. Крім того, в місті Токмак на території так званого військового шпиталю лікують близько 120 поранених окупантів.

У місті Донецьк загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.

Зараз дивляться

Читайте також: У Горлівці окупанти змушують українських медиків здавати кров для російських поранених

Російські війська продовжують зазнавати численних втрат на війні – на окупованих територіях їм не вистачає лікарень для поранених. Окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі для російських солдатів. Зокрема, це сталося з медзакладами в Біловодську та Марківці.

Джерело: Опертивний ЗСУ