Городской совет Нью-Йорка принял закон, который запрещает дискриминацию по признаку веса. Таким образом мегаполис присоединился к растущему в США движению за то, чтобы сделать вес человека защищенной особенностью наравне с его расой и полом.

Согласно статистике, более 40% взрослых американцев страдают ожирением, и исследования показывают, что стигма веса широко распространена. Подобная предвзятость может привести к серьезным издержкам, таким как более низкая заработная плата, особенно для женщин.

Во время публичных слушаний сторонники закона сослались на трудности людей с очевидно лишним весом с поиском сидячих мест в ресторанах и театрах, на отказы домовладельцев в аренде жилья и на нарушение ограничений по весу в рамках городской программы проката велосипедов.

Ожидается, что закон будет подписан мэром Нью-Йорка в конце этого месяца.

Лидер меньшинства в городском совете Нью-Йорка Джозеф Борелли сказал New York Times, что он обеспокоен тем, что закон позволит жителям Нью-Йорка подавать в суд на всех и вся.

— У меня избыточный вес, но я не жертва. Никто не должен меня жалеть, кроме пуговиц на моей рубашке, — сказал он.

Закон о правах человека штата Нью-Йорк уже запрещает дискриминацию в вопросах жилья, работы и общественных мест по 27 признакам, включая возраст, семейное положение, инвалидность и национальное происхождение.