Міська рада Нью-Йорка ухвалила закон, який забороняє дискримінацію за ознакою ваги. У такий спосіб мегаполіс долучився до зростаючого у США руху за те, щоб зробити вагу людини захищеною особливістю нарівні з її расою та статтю.

Згідно зі статистикою, понад 40% дорослих американців страждають на ожиріння, і дослідження показують, що стигма ваги широко поширена. Подібна упередженість може призвести до серйозних витрат, таких як нижча заробітна плата, особливо для жінок.

Під час публічних слухань прихильники закону послалися на труднощі людей з очевидно зайвою вагою з пошуком сидячих місць у ресторанах і театрах, на відмови домовласників в оренді житла і на порушення обмежень за вагою в рамках міської програми прокату велосипедів.

Очікується, що закон буде підписаний мером Нью-Йорка наприкінці цього місяця.

Лідер меншості в міській раді Нью-Йорка Джозеф Бореллі сказав New York Times, що він занепокоєний тим, що закон дасть змогу жителям Нью-Йорка подавати в суд на всіх і вся.

– У мене надмірна вага, але я не жертва. Ніхто не повинен мене жаліти, крім ґудзиків на моїй сорочці, – сказав він.

Закон про права людини штату Нью-Йорк уже забороняє дискримінацію в питаннях житла, роботи і громадських місць за 27 ознаками, включно з віком, сімейним станом, інвалідністю та національним походженням.