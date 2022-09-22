Исследование ученых-биологов Мэрилендского университета в США показало, что вирус обезьяньей оспы в процессе частой передачи от человека к человеку способен мутировать и с каждым разом лучше приживаться в организме человека.

Отмечается, что вакцинация и корректировка образа жизни в группах риска позволили органам общественного здравоохранения эффективнее справляться с обезьяньей оспой в США. Однако новое исследование предупреждает, что расслабляться еще рано.

— Медленно тлеющие эпидемии, такие как оспа обезьян, имеют более высокую вероятность эволюции в течение периода времени, когда число случаев заболевания невелико, — говорит доцент биологии Мэрилендского университета Филипп Джонсон.

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Он объясняет, что зоонозные инфекции, которые происходят от животных, такие как лихорадка Эбола от летучих мышей и оспа обезьян от грызунов, плохо адаптированы к людям, когда они впервые переключаются между видами.

— Но при наличии достаточного количества времени патогены могут немного мутировать с каждой новой передачей и все лучше и лучше приживаться у людей, — уверяет ученый.

Эволюцию патогенов нельзя остановить, но ее определенно можно замедлить с помощью мер контроля, уверены исследователи.

По их словам, нужно больше исследований для разработки инструментов, которые могут выявить возможные эволюционные адаптации на ранних стадиях и помочь направить усилия по контролю туда, где они будут наиболее эффективными.