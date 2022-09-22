Дослідження вчених-біологів Мерілендського університету в США показало, що вірус мавпячої віспи в процесі частої передачі від людини до людини здатний мутувати і з кожним разом краще приживатися в організмі людини.

Відзначається, що вакцинація і коригування способу життя в групах ризику дозволили органам громадської охорони здоров’я ефективніше справлятися з мавпячою віспою в США. Однак нове дослідження попереджає, що розслаблятися ще рано.

– Епідемії, що повільно тліють, такі як віспа мавп, мають більш високу ймовірність еволюції протягом періоду часу, коли число випадків захворювання невелике, – говорить доцент біології Мерілендського університету Філіп Джонсон.

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Він пояснює, що зоонозні інфекції, які походять від тварин, як-от лихоманка Ебола від кажанів і віспа мавп від гризунів, погано адаптовані до людей, коли вони вперше перемикаються між видами.

– Але за наявності достатньої кількості часу патогени можуть трохи мутувати з кожною новою передачею і все краще і краще приживатися у людей, – запевняє вчений.

Еволюцію патогенів не можна зупинити, але її безумовно можна уповільнити за допомогою заходів контролю, впевнені дослідники.

За їхніми словами, потрібно більше досліджень для розробки інструментів, які можуть виявити можливі еволюційні адаптації на ранніх стадіях і допомогти спрямувати зусилля з контролю туди, де вони будуть найбільш ефективними.