В пунктах вакцинации, обустроенных Укрзализныцей на вокзалах Украины, сделали прививки против коронавируса более 20 тыс. людей. Сегодня еще одно место для иммунизации заработало на станции Полтава-Южная.

По данным Укрзализныци, в настоящее время работает более 30 пунктов вакцинации в разных городах Украины. Среди них – Киев, Львов, Ровно, Ковель, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы, Одесса, Николаев, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Каменское, Мариуполь, Краматорск.

Украинцы могут вакцинироваться и на других вокзалах в таких городах: Нежин, Коростень, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Смела, Купянск, Шепетовка, Помошная, Броды, Черкассы, Сумы, Коломыя, Запорожье, Полтава.

В Укрзализнице отметили, что для бесплатной вакцинации украинцам нужно иметь декларацию с семейным врачом или взять с собой паспорт и идентификационный код.

С четверга, 21 октября, в Украине действуют новые ограничения для пользования межрегиональным транспортом, в частности, автобусами или поездами.

Кроме билета и документа, удостоверяющего личность, украинцы должны предоставить Covid-сертификат о вакцинации одной или двумя дозами препарата, отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.