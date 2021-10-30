В воскресенье, 31 октября, во всех районах Харькова на избирательных участков откроют дополнительные пункты вакцинации против коронавируса.
Об этом идет речь на официальном сайте Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета. В день выборов в Харькове будет работать дополнительно 41 пункт вакцинации.
По данным Харьковского горсовета, все места для Covid-прививки будут располагаться на избирательных участках в школах.
Все местные жители могут иммунизироваться в течение дня – с 9.00 до 18.00. Прививки будут делать вакцинами Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.
Вакцинация в Харькове
Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что за последние дни в Харькове за сутки вакцинируются около восьми тыс. граждан.
— Наша задача – сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье, — сказала она.
По ее мнению, Covid-вакцинация будет способствовать формированию коллективного иммунитета, который сможет остановить пандемию коронавируса в Украине.