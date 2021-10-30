У пунктах вакцинації, облаштованих Укрзалізницею на вокзалах України, зробили щеплення проти коронавірусу понад 20 тис. людей. Сьогодні ще одне місце для імунізації запрацювало на станції Полтава-Південна.

За даними Укрзалізниці, наразі працює понад 30 пунктів вакцинації у різних містах України. Серед них – Київ, Львів, Рівне, Ковель, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Одеса, Миколаїв, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Маріуполь, Краматорськ.

Українці можуть вакцинуватися й на інших вокзалах у таких містах: Ніжин, Коростень, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Сміла, Куп’янськ, Шепетівка, Помічна, Броди, Черкаси, Суми, Коломия, Запоріжжя, Полтава.

В Укрзалізниці зазначили, що для безкоштовної вакцинації українцям потрібно мати декларацію з сімейним лікарем або взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код.

З четверга, 21 жовтня в Україні діють нові обмеження для користування міжрегіональним транспортом, зокрема, автобусами чи потягами.

Крім квитка та документа, що посвідчує особу, українці мають надати Covid-сертифікат про вакцинацію однією чи двома дозами препарату, негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, чинний 72 години.