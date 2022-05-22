С началом войны педиатру Евгению Комаровскому стало приходить очень много писем о детском заикании. Он делится своими советами со всеми родителями.

— Меня всегда удивляло заявление медицинской науки, что заикание у детей, связанное с какой-либо острой стрессовой ситуацией возникает редко, — заявил Комаровский. — Сейчас я увидел, что с началом войны писем о том, что детки стали заикаться, увеличилось многократно.

В мире около 1% взрослых заикаются. А вот заикающихся детей в возрасте от двух до шести лет в среднем 7%. Это означает, что большинство от заикания избавляются. А один процент остается, потому что им не смогли помочь их родители. Да, именно родители.

Что делать, как быть?

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— Лечением нарушения речи занимаются логопеды, поэтому, конечно же, нужно найти специалиста в этой области, — советует Евгений Комаровский. — Но запомните, что настоящий хороший специалист не тот, который занимается только ребенком, пусть и каждый день. А тот, который научит родителей, что делать при заикании, а сам будет лишь корректировать процесс. Почему? Да потому что вы с ребенком находитесь гораздо больше времени, чем врач, а потому очень важно, чтобы вы знали, как поступать.

То есть избавить от заикания своего ребенка могут папа и мама, а также дедушка и бабушка, если они поведут себя правильно.

Правильно это означает:

не нервничать, когда заикающийся малыш говорит

не делать замечания

не ругать

не помогать произносить слова

не заканчивать за ребенка предложение

не ругать его за слова, которые заполняют паузу

разговаривать с ребенком спокойно

четко произносить слова негромким голосом

не кричать

читать ребенку сказки

петь и учить стихи вместе с ним

набраться терпения, чтобы добиться успеха.

Только у таких родителей малыши избавятся от заикания.

Родители должны трудится и учиться, вот главный совет Комаровского. Подберите для своего малыша мультики, в которых герои разговаривают неспешно, не тараторят.

Сами тоже не говорите быстро, когда общаетесь с ребенком. Ведь он копирует вас, взрослых, а не успевая, начинает нервничать и заикание усугубляется.

Запомните, нет медикаментов, которые лечат заикание, и если вам начнут предлагать БАДы, витамины, ноотропные средства, меняйте центр и ищите другого специалиста.

Правда, есть дети (с аутизмом, гиперактивные, с синдромом панического расстройства), которым прописывают определенные лекарства. Они могут оказать позитивное влияние и на речевой аппарат, но только, если препараты прописывают для лечения основного заболевания. Отдельных, в инструкции, которых было бы написано, что они применяются для лечения заикания, не существует.

Замечено, что если заикающийся ребенок произносит фразы с кем-то в унисон или поет в хоре, то заикание практически исчезает.

Сейчас созданы специальные аппараты, которые создают впечатление речи в унисон. Но они очень дороги. Если есть возможность, то можно попробовать их применить.

Но запомните главное, только родные, только окружение в 80% случаев может обеспечить избавление от заикания маленького члена семьи.

Источник: Евгений Комаровский