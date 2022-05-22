С началом войны педиатру Евгению Комаровскому стало приходить очень много писем о детском заикании. Он делится своими советами со всеми родителями.
— Меня всегда удивляло заявление медицинской науки, что заикание у детей, связанное с какой-либо острой стрессовой ситуацией возникает редко, — заявил Комаровский. — Сейчас я увидел, что с началом войны писем о том, что детки стали заикаться, увеличилось многократно.
В мире около 1% взрослых заикаются. А вот заикающихся детей в возрасте от двух до шести лет в среднем 7%. Это означает, что большинство от заикания избавляются. А один процент остается, потому что им не смогли помочь их родители. Да, именно родители.
Что делать, как быть?
— Лечением нарушения речи занимаются логопеды, поэтому, конечно же, нужно найти специалиста в этой области, — советует Евгений Комаровский. — Но запомните, что настоящий хороший специалист не тот, который занимается только ребенком, пусть и каждый день. А тот, который научит родителей, что делать при заикании, а сам будет лишь корректировать процесс. Почему? Да потому что вы с ребенком находитесь гораздо больше времени, чем врач, а потому очень важно, чтобы вы знали, как поступать.
То есть избавить от заикания своего ребенка могут папа и мама, а также дедушка и бабушка, если они поведут себя правильно.
Правильно это означает:
- не нервничать, когда заикающийся малыш говорит
- не делать замечания
- не ругать
- не помогать произносить слова
- не заканчивать за ребенка предложение
- не ругать его за слова, которые заполняют паузу
- разговаривать с ребенком спокойно
- четко произносить слова негромким голосом
- не кричать
- читать ребенку сказки
- петь и учить стихи вместе с ним
- набраться терпения, чтобы добиться успеха.
Только у таких родителей малыши избавятся от заикания.
Родители должны трудится и учиться, вот главный совет Комаровского. Подберите для своего малыша мультики, в которых герои разговаривают неспешно, не тараторят.
Сами тоже не говорите быстро, когда общаетесь с ребенком. Ведь он копирует вас, взрослых, а не успевая, начинает нервничать и заикание усугубляется.
Запомните, нет медикаментов, которые лечат заикание, и если вам начнут предлагать БАДы, витамины, ноотропные средства, меняйте центр и ищите другого специалиста.
Правда, есть дети (с аутизмом, гиперактивные, с синдромом панического расстройства), которым прописывают определенные лекарства. Они могут оказать позитивное влияние и на речевой аппарат, но только, если препараты прописывают для лечения основного заболевания. Отдельных, в инструкции, которых было бы написано, что они применяются для лечения заикания, не существует.
Замечено, что если заикающийся ребенок произносит фразы с кем-то в унисон или поет в хоре, то заикание практически исчезает.
Сейчас созданы специальные аппараты, которые создают впечатление речи в унисон. Но они очень дороги. Если есть возможность, то можно попробовать их применить.
Но запомните главное, только родные, только окружение в 80% случаев может обеспечить избавление от заикания маленького члена семьи.
Источник: Евгений Комаровский