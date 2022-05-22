З початком війни педіатру Євгену Комаровському стало надходити дуже багато листів про дитяче заїкання. Він ділиться своїми порадами з усіма батьками.

– Мене завжди дивувала заява медичної науки, що заїкання у дітей, що пов’язане з якоюсь гострою стресовою ситуацією, виникає рідко, – заявив Комаровський. – Зараз я побачив, що з початком війни листів про те, що дітки стали заїкатися, побільшало у багато разів.

У світі близько 1% дорослих заїкаються. А ось дітей, що заїкаються, у віці від двох до шести років у середньому 7%. Це означає, що більшість з часом заїкання позбавляються. А один відсоток залишається, бо їм не змогли допомогти їхні батьки. Так, саме батьки.

Що робити, як бути?

Зараз дивляться

– Лікуванням порушення мови займаються логопеди, тому, звичайно ж, потрібно знайти спеціаліста у цій галузі, – радить Євген Комаровський. – Але запам’ятайте, що справжній добрий фахівець не той, який займається лише дитиною, хай і щодня. А той, який навчить батьків, що робити при заїканні, а сам лише коригуватиме процес. Чому? Так тому, що ви з дитиною перебуваєте набагато більше часу, ніж лікар, а тому дуже важливо, щоб ви знали, як чинити.

Тобто позбавити від заїкання своєї дитини можуть тато і мама, а також дідусь і бабуся, якщо вони поведуть себе правильно.

Правильно це означає:

не нервувати, коли малюк заїкається

не робити зауваження

не лаяти

не допомагати вимовляти слова

не закінчувати за дитину речення

не лаяти його за слова, які заповнюють паузу

розмовляти з дитиною спокійно

чітко вимовляти слова тихим голосом

не кричати

читати дитині казки

співати та вчити вірші разом з ним

набратися терпіння, щоб досягти успіху.

Тільки у таких батьків малюки позбавляться заїкання.

Батьки повинні працювати та вчитися, ось головна порада Комаровського. Підберіть для свого малюка мультики, в яких герої розмовляють неквапливо, не тараторять.

Самі теж не говоріть швидко, коли спілкуєтесь з дитиною. Адже вона копіює вас, дорослих, а не встигаючи, починає нервувати і заїкуватість посилюється.

Запам’ятайте, немає медикаментів, які лікують заїкання, і якщо вам почнуть пропонувати БАДи, вітаміни, ноотропні засоби, міняйте центр та шукайте іншого спеціаліста.

Щоправда, є діти (з аутизмом, гіперактивні, із синдромом панічного розладу), яким призначають певні ліки. Вони можуть мати позитивний вплив і на мовний апарат, але тільки якщо препарати призначають для лікування основного захворювання. Окремих, в інструкції, яких було б написано, що вони застосовуються для лікування заїкання, не існує.

Помічено, що якщо дитина, що заїкається, вимовляє фрази з кимось в унісон або співає в хорі, то заїкання практично зникає.

Наразі створено спеціальні апарати, які створюють враження мови в унісон. Але вони дуже дорогі. Якщо є можливість, можна спробувати їх застосувати.

Але запам’ятайте головне, тільки рідні, лише оточення у 80% випадків може забезпечити порятунок від заїкання маленького члена сім’ї.

Джерело: Євген Комаровський