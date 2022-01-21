В конце января 2022 года в киевском метро появятся специально оформленные вагоны с информацией о профилактике сахарного диабета.

В одних вагонах пассажиры узнают о здоровых привычках, которые предупреждают появление болезни. В других, наоборот, наглядная агитация расскажет о пагубных наклонностях, которые провоцируют развитие патологии.

Таким образом, по пути на работу или домой киевляне и гости столицы увидят на информационных постерах, как эффективно снизить риски возникновения сахарного диабета II типа. Например, как правильно питаться, заниматься спортом и регулярно проверять уровень сахара в крови.

— Киевский метрополитен ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров, поэтому больше людей смогут сверить свои привычки питания, физической активности, образа жизни и понять, какими могут быть последствия такого поведения, — отметила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

Согласно статистке, около 1,2 млн украинцев имеют диагностированный сахарный диабет, однако вдвое больше людей еще не знают о своем заболевании. В мире количество больных диабетом постоянно растет. Две трети людей с диабетом живут в городах.

В Киеве на конец 2021 года зарегистрировано 84 тыс. больных сахарным диабетом, почти 16,5 тыс. из них – инсулинозависимые.

Фото: kyivcity.gov.ua