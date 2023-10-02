В этом году исследования вакцин против нарколепсии, рака или мРНК-вакцины против Covid-19 могут получить Нобелевскую премию в области медицины. Церемония объявления победителей начнется сегодня, 2 октября, в Стокгольме.

Напомним, что награды, впервые врученные в 1901 году, были учреждены шведским изобретателем и филантропом Альфредом Нобелем в его завещании 1895 года. Главная задача — отметить тех, кто принес человечеству величайшую пользу.

После объявления премии по медицине последуют награды по физике во вторник, по химии в среду и по литературе в четверг.

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Вручение самой ожидаемой премии мира состоится в пятницу. А 9 октября завершится церемония вручением премий по экономике.

На протяжении многих лет премия в области медицины увенчивалась такими революционными открытиями, как рентгеновское излучение, пенициллин, инсулин и ДНК, а также ныне опозоренными наградами за лоботомию и инсектицид ДДТ.

Несколько лауреатов Нобелевской премии предположили, что премия этого года может быть направлена ​​на исследование нарколепсии и открытие орексина, нейропептида, который помогает регулировать сон.

Премия может также достаться за исследования, которые непосредственно привели к созданию первых мРНК-вакцин для борьбы с Covid-19, созданных компаниями Pfizer и Moderna.

Их открытие уже завоевало множество крупных медицинских премий, но Нобелевский комитет часто ждет десятилетия, чтобы гарантировать, что исследование выдержит испытание временем.