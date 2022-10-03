Назван лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2022 году. Им стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо с формулировкой “за его открытие геномов вымерших гомининов и эволюции человека”.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов.

Их открытие позволило понять, как температура или механическая сила инициируют нервные импульсы, позволяющие людям воспринимать мир и адаптироваться.

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Ежегодно, в октябре, комитетами Швеции и Норвегии присуждается Нобелевская премия лучшим из лучших в различных сферах деятельности: экономике, литературе, медицине, физике, химии и миротворческой миссии.

Лауреаты Нобелевской премии получат диплом, медаль и денежный приз для развития научной деятельности. В 2022 году денежная премия составляет 10 млн шведских крон или около $900 тыс. по текущему курсу.

Источник: Nobelprize