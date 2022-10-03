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Нобелівська премія з медицини та фізіології 2022: названо лауреата

3 Жовтня 2022, 12:40
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
нобель
Джерело: Depositphotos

Названо лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини у 2022 році. Ним став шведський біолог, фахівець із еволюційної генетики Сванте Паабо з формулюванням “за його відкриття щодо геномів вимерлих гомінінів та еволюції людини”.

Минулого року лауреатами Нобелівської премії з медицини стали американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів.

Їхнє відкриття дозволило зрозуміти, як температура або механічна сила ініціюють нервові імпульси, які дозволяють людям сприймати світ і адаптуватися.

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Щорічно, у жовтні, комітетами Швеції та Норвегії присуджується Нобелівська премія найкращим з найкращих у різних сферах діяльності: економіці, літературі, медицині, фізиці, хімії і миротворчій місії.

Лауреати Нобелівської премії отримають диплом, медаль та грошовий приз на розвиток наукової діяльності. У 2022 році грошова премія становить 10 млн шведських крон, або близько $900 тис. за поточним курсом.

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Джерело: Nobelprize

Теги
Медицина Нобелівські лауреати Нобелівська премія
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