В цьому році дослідження вакцин проти нарколепсії, раку або мРНК-вакцини проти Covid-19 можуть отримати Нобелівську премію в галузі медицини. Церемонія оголошення переможців розпочнеться сьогодні, 2 жовтня, у Стокгольмі.

Нагадаємо, що нагороди, вперше вручені 1901 року, були засновані шведським винахідником і філантропом Альфредом Нобелем у його заповіті 1895 року. Головне завдання – відзначити тих, хто приніс людству найбільшу користь.

Після оголошення премії з медицини підуть нагороди з фізики у вівторок, з хімії в середу і з літератури в четвер.

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Вручення найочікуванішої премії миру відбудеться в п’ятницю. А 9 жовтня завершиться церемонія врученням премій з економіки.

Протягом багатьох років премія в галузі медицини увінчувалася такими революційними відкриттями, як рентгенівське випромінювання, пеніцилін, інсулін і ДНК, а також нині зганьбленими нагородами за лоботомію та інсектицид ДДТ.

Кілька лауреатів Нобелівської премії припустили, що премія цього року може бути спрямована на дослідження нарколепсії та відкриття орексину, нейропептиду, який допомагає регулювати сон.

Премія може також дістатися за дослідження, які безпосередньо призвели до створення перших мРНК-вакцин для боротьби з Covid-19, створених компаніями Pfizer і Moderna.

Їхнє відкриття вже завоювало безліч великих медичних премій, але Нобелівський комітет часто чекає десятиліття, щоб гарантувати, що дослідження витримає випробування часом.