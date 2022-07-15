Организация объединенных наций (ООН) опубликовала отчет, в котором говорится о том, что рост дезинформации и нарушение глобальных цепочек поставок из-за Covid-19 являются причиной самого большого устойчивого сокращения детских прививок за три десятилетия.

Согласно официальным данным, опубликованным 14 июля ВОЗ и ЮНИСЕФ, доля детей, получивших три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС) в период с 2019 по 2022 годы сократилась до 81%.

— Мы являемся свидетелями крупнейшего устойчивого сокращения детской иммунизации за поколение. Последствия будут измеряться жизнями, — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

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Отмечается, что около 25 млн детей пропустили одну или несколько доз АКДС в 2021 году, что на два миллиона больше, чем в 2020 году, и на шесть миллионов больше, чем в 2019 году, что подвергает растущее число детей риску предотвратимых заболеваний.

Понижение было связано с несколькими факторами, включая:

увеличение числа детей, живущих в зонах конфликтов;

рост дезинформации и перебои в обслуживании и поставках из-за пандемии коронавируса;

блокировки, которые ограничили информационно-пропагандистские кампании.

Наибольшее число детей, получивших нулевую дозу, зарегистрировано в Эфиопии, Индии, Индонезии, Нигерии и на Филиппинах.

Также во всем мире потеряна четверть охвата вакцинами против ВПЧ (папилломавируса человека), достигнутого в 2019 году, что является ударом по борьбе с раком шейки матки.

Сочетание голода с растущим дефицитом иммунизации угрожает создать условия для кризиса выживания детей, говорится в заявлении ООН.