Організація об’єднаних Націй (ООН) опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що зростання дезінформації і порушення глобальних ланцюжків поставок через Covid-19 є причиною найбільшого стійкого скорочення дитячих щеплень за три десятиліття.

Згідно з офіційними даними, опублікованими 14 липня ВООЗ і ЮНІСЕФ, частка дітей, які отримали три дози вакцини проти дифтерії, правця і кашлюку (АКДС) в період з 2019 по 2022 роки скоротилася до 81%.

– Ми є свідками найбільшого стійкого скорочення дитячої імунізації за покоління. Наслідки будуть вимірюватися життями, – заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

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Відзначається, що близько 25 млн дітей пропустили одну або кілька доз АКДС в 2021 році, що на два мільйони більше, ніж в 2020 році, і на шість мільйонів більше, ніж в 2019 році, що піддає зростаюче число дітей ризику захворювань, які можна запобігти.

Зниження було пов’язано з кількома факторами, включаючи:

збільшення числа дітей, що живуть в зонах конфліктів;

зростання дезінформації та перебої в обслуговуванні та поставках через пандемію коронавірусу;

блокування, які обмежили інформаційно-пропагандистські кампанії.

Найбільше число дітей, які отримали нульову дозу, зареєстровано в Ефіопії, Індії, Індонезії, Нігерії та на Філіппінах.

Також у всьому світі втрачено чверть охоплення вакцинами проти ВПЛ (папіломавірусу людини), досягнутого в 2019 році, що є ударом по боротьбі з раком шийки матки.

Поєднання голоду зі зростаючим дефіцитом імунізації загрожує створити умови для кризи виживання дітей, йдеться в заяві ООН.