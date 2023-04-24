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Последствия инфаркта: ученые научились удалять рубцы на сердце

24 апреля 2023, 13:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хірурги операція медики
Источник: Pixabay

Ученые американского Центра исследований сердца и сосудов Манделя и Центра сердечно-сосудистых исследований Университета Дьюка научились удалять рубцовую ткань на сердечной мышце после инфаркта, что позволяет полностью восстановить функцию органа.

— Если происходит сердечный приступ или какое-либо повреждение, нет возможности заменить отмирающую сердечную мышцу. В итоге сердце, чтобы обезопасить себя от взрыва, активирует фибробласты, чтобы образовать шрам,
– объяснил автор исследования Конрад Ходжкинсон.

По его словам, подобно рубцам на коже, которые являются результатом травмы или хирургического вмешательства, рубцовая ткань на сердце после сердечного приступа жесткая и негибкая и может мешать органу функционировать в полную силу.

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Ходжкинсон и его команда решили найти способ трансформации фибробластов, типа клеток, участвующих в формировании соединительной ткани, в клетки сердечной мышцы посредством процесса, называемого клеточным перепрограммированием.

Однако ученые обнаружили, что взрослые фибробласты не очень хорошо выполняют инструкции и устойчивы к перепрограммированию.

В итоге выяснилось, что белковый датчик кислорода Epas1 предотвращает перепрограммирование взрослых фибробластов. Исследователи смогли использовать регенеративную способность молодых клеток, блокируя Epas1 во взрослых фибробластах.

Это позволило восстановить сердца у взрослых и пожилых особей мышей. Их сердца начали работать так же хорошо, как до инфаркта.

По мнению ученых, клеточное перепрограммирование в сочетании с обратным клеточным старением имеет безграничное применение в будущем, включая восстановление потери нейронов в мозге пациентов с деменцией и устранение рубцов на коже у пациентов с псориазом без инвазивных хирургических вмешательств.

Источник: Journal of Biological Chemistry

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Інфаркт лікування Наукові дослідження Серце
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