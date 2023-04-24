Вчені американського Центру досліджень серця і судин Манделя і Центру серцево-судинних досліджень Університету Дьюка навчилися видаляти рубцеву тканину на серцевому м’язі після інфаркту, що дає змогу повністю відновити функцію органу.

– Якщо відбувається серцевий напад або будь-яке пошкодження, немає можливості замінити серцевий м’яз, що відмирає. У підсумку серце, щоб убезпечити себе від вибуху, активує фібробласти, щоб утворити шрам,

– пояснив автор дослідження Конрад Ходжкінсон.

За його словами, подібно до рубців на шкірі, які є результатом травми або хірургічного втручання, рубцева тканина на серці після серцевого нападу жорстка і негнучка і може заважати органу функціонувати на повну силу.

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Ходжкінсон і його команда вирішили знайти спосіб трансформації фібробластів, типу клітин, що беруть участь у формуванні сполучної тканини, у клітини серцевого м’яза за допомогою процесу, який називається клітинним перепрограмуванням.

Однак вчені виявили, що дорослі фібробласти не дуже добре виконують інструкції і стійкі до перепрограмування.

У підсумку з’ясувалося, що білковий датчик кисню Epas1 запобігає перепрограмуванню дорослих фібробластів. Дослідники змогли використовувати регенеративну здатність молодих клітин, блокуючи Epas1 у дорослих фібробластах.

Це дало змогу відновити серця у дорослих і літніх особин мишей. Їхні серця почали працювати так само добре, як до інфаркту.

На думку вчених, клітинне перепрограмування в поєднанні зі зворотним клітинним старінням має безмежне застосування в майбутньому, включно з відновленням втрати нейронів у мозку пацієнтів із деменцією та усуненням рубців на шкірі в пацієнтів із псоріазом без інвазивних хірургічних втручань.

Джерело: Journal of Biological Chemistry