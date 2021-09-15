Каждый служащий государственного сектора, для того, чтобы не потерять свое рабочее место, должен получить так называемый «зеленый пропуск», свидетельствующий о наличии у него антител против Covid-19, полученных в результате вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня, 15 сентября, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги, анонсируя намерение правительства принять окончательное решение по данному вопросу уже в ближайший четверг.

Глава итальянского кабинета министров, несмотря на активное несогласие лидеров ультраправых, призывает придать процессу вакцинации 1,2 млн государственных служащих статус обязательного.

На сегодняшний день наличие «зеленых пропусков» стало нормой повседневной жизни для итальянских школ и высших учебных заведений. Без этого документа, удостоверяющего наличие антител против Covid-19, преподаватели, студенты и ученики не допускаются к работе и учебе.

Не исключено, что в ближайшее время законодательная власть Италии осуществит свое намерение принять закон о принудительной вакцинации всех, кто не хочет получать прививку против Covid-19.

Источник: Аvvenire