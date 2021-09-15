Каждый служащий государственного сектора, для того, чтобы не потерять свое рабочее место, должен получить так называемый «зеленый пропуск», свидетельствующий о наличии у него антител против Covid-19, полученных в результате вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.
Об этом сегодня, 15 сентября, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги, анонсируя намерение правительства принять окончательное решение по данному вопросу уже в ближайший четверг.
Глава итальянского кабинета министров, несмотря на активное несогласие лидеров ультраправых, призывает придать процессу вакцинации 1,2 млн государственных служащих статус обязательного.
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На сегодняшний день наличие «зеленых пропусков» стало нормой повседневной жизни для итальянских школ и высших учебных заведений. Без этого документа, удостоверяющего наличие антител против Covid-19, преподаватели, студенты и ученики не допускаются к работе и учебе.
Не исключено, что в ближайшее время законодательная власть Италии осуществит свое намерение принять закон о принудительной вакцинации всех, кто не хочет получать прививку против Covid-19.
Источник: Аvvenire