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В США от Covid-19 через несколько часов после появления первых симптомов умер ребенок

15 сентября, 12:10 Людмила Грубнік
В США от Covid-19 через несколько часов после появления первых симптомов умер ребенок
Источник: Depositphotos

В США коронавирус унес жизни четырехлетней девочки, ребенок умер через несколько часов после появления первых симптомов болезни.

Случай произошел в Техасе. Почти до последнего девочка была активной, играла с родителями дома.

Но вечером перед сном у нее появилась температура. Ребенок уснул, а через пять часов во сне умер.

По словам матери, ее дочь не имела никаких проблем со здоровьем, у нее не было признаков болезни.

В то же время ребенок умер через день после того, как у ее матери, брата и пятимесячной сестрички подтвердили коронавирус. Сейчас семья находится дома на самоизоляции.

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Смерть ребенка от вируса подтвердил Департамент здравоохранения округа Галвестон.

Мать ребенка рассказала, что была против вакцинации от коронавируса. Теперь она жалеет об этом.

В США из-за штамма Дельта ухудшилась общая эпидситуация. Поэтому граждан призывают активнее вакцинироваться и соблюдать карантинные меры.

Источник: Houston Chronicle, The Daily News. Galveston County

Теги
Коронавірус Covid-19 , Смерть , США
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