В США коронавирус унес жизни четырехлетней девочки, ребенок умер через несколько часов после появления первых симптомов болезни.

Случай произошел в Техасе. Почти до последнего девочка была активной, играла с родителями дома.

Но вечером перед сном у нее появилась температура. Ребенок уснул, а через пять часов во сне умер.

По словам матери, ее дочь не имела никаких проблем со здоровьем, у нее не было признаков болезни.

В то же время ребенок умер через день после того, как у ее матери, брата и пятимесячной сестрички подтвердили коронавирус. Сейчас семья находится дома на самоизоляции.

Смерть ребенка от вируса подтвердил Департамент здравоохранения округа Галвестон.

The child died in her sleep at home within hours of manifesting a slight fever, her mother said. https://t.co/sdlowpCJFL

— The Daily News (@GalvNews) September 10, 2021