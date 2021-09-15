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У США від Covid-19 через кілька годин після появи перших симптомів померла дитина

15 Вересня, 12:10 Людмила Грубнік
У США від Covid-19 через кілька годин після появи перших симптомів померла дитина
Джерело: Depositphotos

У США коронавірус забрав життя чотирирічної дівчинки, дитина померла через кілька годин після появи перших симптомів хвороби.

Випадок стався у Техасі. Майже до останнього дівчинка була активною, гралася з батьками вдома.

Але увечері перед сном у неї з’явилася температура. Дитина заснула, а через п’ять годин уві сні померла.

За словами матері, її донька не мала жодних проблем зі здоров’ям, у неї не було ознак хвороби.

Водночас дитина померла через день після того, як у її матері, брата і п’ятимісячної сестрички підтвердили коронавірус. Нині родина перебуває вдома на самоізоляції.

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Смерть дитини від вірусу підтвердив Департамент охорони здоров’я округу Галвестон.

Матір дитини розповіла, що була проти вакцинації від коронавірусу. Тепер вона шкодує про це.

У США через штам Дельта погіршилася загальна епідситуація. Через це громадян закликають активніше вакцинуватися та дотримуватися карантинних заходів.

Джерело: Houston Chronicle, The Daily News. Galveston County

Теги
Коронавірус Covid-19 , Смерть , США
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