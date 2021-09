У США коронавірус забрав життя чотирирічної дівчинки, дитина померла через кілька годин після появи перших симптомів хвороби.

Випадок стався у Техасі. Майже до останнього дівчинка була активною, гралася з батьками вдома.

Але увечері перед сном у неї з’явилася температура. Дитина заснула, а через п’ять годин уві сні померла.

За словами матері, її донька не мала жодних проблем зі здоров’ям, у неї не було ознак хвороби.

Водночас дитина померла через день після того, як у її матері, брата і п’ятимісячної сестрички підтвердили коронавірус. Нині родина перебуває вдома на самоізоляції.

Смерть дитини від вірусу підтвердив Департамент охорони здоров’я округу Галвестон.

The child died in her sleep at home within hours of manifesting a slight fever, her mother said. https://t.co/sdlowpCJFL

— The Daily News (@GalvNews) September 10, 2021