У США коронавірус забрав життя чотирирічної дівчинки, дитина померла через кілька годин після появи перших симптомів хвороби.
Випадок стався у Техасі. Майже до останнього дівчинка була активною, гралася з батьками вдома.
Але увечері перед сном у неї з’явилася температура. Дитина заснула, а через п’ять годин уві сні померла.
За словами матері, її донька не мала жодних проблем зі здоров’ям, у неї не було ознак хвороби.
Водночас дитина померла через день після того, як у її матері, брата і п’ятимісячної сестрички підтвердили коронавірус. Нині родина перебуває вдома на самоізоляції.
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Смерть дитини від вірусу підтвердив Департамент охорони здоров’я округу Галвестон.
The child died in her sleep at home within hours of manifesting a slight fever, her mother said. https://t.co/sdlowpCJFL
— The Daily News (@GalvNews) September 10, 2021
Матір дитини розповіла, що була проти вакцинації від коронавірусу. Тепер вона шкодує про це.
У США через штам Дельта погіршилася загальна епідситуація. Через це громадян закликають активніше вакцинуватися та дотримуватися карантинних заходів.
Джерело: Houston Chronicle, The Daily News. Galveston County