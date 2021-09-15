Кожен службовець державного сектора, для того, щоб не втратити своє робоче місце, повинен отримати так званий “зелений пропуск”, що свідчить про наявність у нього антитіл проти Covid-19, отриманих в результаті вакцинації або перенесеної коронавірусної інфекції.

Про це сьогодні, 15 вересня, заявив італійський прем’єр-міністр Маріо Драгі, анонсуючи намір уряду прийняти остаточне рішення з цього питання вже в найближчий четвер.

Глава італійського кабінету міністрів, незважаючи на активну незгоду лідерів ультраправих, закликає надати процесу вакцинації 1,2 млн державних службовців статус обов’язкового.

На сьогодні наявність “зелених перепусток” стала нормою повсякденного життя для італійських шкіл і вищих навчальних закладів. Без цього документа, що засвідчує наявність антитіл проти Covid-19, викладачі, студенти та учні не допускаються до роботи та навчання.

Не виключено, що найближчим часом законодавча влада Італії здійснить свій намір прийняти закон про примусову вакцинацію всіх, хто не хоче отримувати щеплення проти Covid-19.

Джерело: Аvvenire