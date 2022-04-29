Департамент здравоохранения Киевской государственной городской администрации организовал тренинги по обучению приемам доврачебной помощи для гражданских лиц. Такие навыки особенно важны в военное время.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он рассказал, что курсы уже прошли около 250 горожан.

— В условиях войны, обладая навыками предоставления доврачебной помощи вы сможете, без преувеличения, спасти жизнь. Такие знания могут пригодиться и в мирное время. Поэтому не медлите, записывайтесь на тренинги, и за короткое время вы сможете получить важные для жизни знания, – подчеркнул Николай Поворозник.

Где можно пройти тренинги по обучению навыкам доврачебной помощи

Киевский профессиональный медицинский колледж им. П. И. Гаврося

график занятий: понедельник – пятница с 9.00;

продолжительность курса: 6 часов;

телефон для записи: 050-320-25-03 (запись 09.00 – 14.00).

Киевский профессиональный медицинский колледж №3

график занятий: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00 (без перерыва);

продолжительность курса: 9 часов;

телефон для записи: 044-566-15-45 (запись с 09.00 – 13.00), 044-566-04-32 (запись 14.00-17.00).

КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева