Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Навыки, которые могут спасти жизнь: в Киеве организованы тренинги по обучению доврачебной помощи

29 апреля 2022, 15:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
перша допомога
Источник: Depositphotos

Департамент здравоохранения Киевской государственной городской администрации организовал тренинги по обучению приемам доврачебной помощи для гражданских лиц. Такие навыки особенно важны в военное время.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он рассказал, что курсы уже прошли около 250 горожан.

Читайте также:
медикиВ жестких условиях войны: что делать, если возникли проблемы с получением медпомощи в Украине

— В условиях войны, обладая навыками предоставления доврачебной помощи вы сможете, без преувеличения, спасти жизнь. Такие знания могут пригодиться и в мирное время. Поэтому не медлите, записывайтесь на тренинги, и за короткое время вы сможете получить важные для жизни знания, – подчеркнул Николай Поворозник.

Где можно пройти тренинги по обучению навыкам доврачебной помощи

Киевский профессиональный медицинский колледж им. П. И. Гаврося

  • график занятий: понедельник – пятница с 9.00;
  • продолжительность курса: 6 часов;
  • телефон для записи: 050-320-25-03 (запись 09.00 – 14.00).

Киевский профессиональный медицинский колледж №3

  • график занятий: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00 (без перерыва);
  • продолжительность курса: 9 часов;
  • телефон для записи: 044-566-15-45 (запись с 09.00 – 13.00), 044-566-04-32 (запись 14.00-17.00).

КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева

  • график занятий: понедельник – пятница с 9.00;
  • продолжительность курса: 6 часов;
  • телефон для записи: 044-456-22-84 (запись с 09.00 – 14.00), или на странице учебно-тренировочный отдел в Facebook по ссылке.

Источник
КГГА
Теги
Війна в Україні, Київ, курси
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь