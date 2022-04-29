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Навички, які можуть врятувати життя: у Києві організовані тренінги з навчання долікарської допомоги

29 Квітня 2022, 15:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
перша допомога
Джерело: Depositphotos

Департамент охорони здоров’я Київської державної міської адміністрації організував тренінги з навчання прийомам долікарської допомоги для цивільних осіб.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він розповів, що курси вже пройшли близько 250 городян.

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– В умовах війни, володіючи навичками надання долікарської допомоги, ви зможете, без перебільшення, врятувати життя. Такі знання можуть стати в нагоді і в мирний час. Тому не зволікайте, записуйтеся на тренінги, і за короткий час ви зможете отримати важливі для життя знання, – підкреслив Микола Поворозник.

Де можна пройти тренінги з навчання навичкам долікарської допомоги

Київський професійний медичний коледж ім. П. І. Гаврося

  • графік занять: понеділок-п’ятниця з 9.00;
  • тривалість курсу: 6 годин;
  • телефон для запису: 050-320-25-03 (запис 09.00 – 14.00).

Київський професійний медичний коледж №3

  • графік занять: вівторок, середа, четвер з 10.00 до 13.00 (без перерви);
  • тривалість курсу: 9 годин;
  • телефон для запису: 044-566-15-45 (запис з 09.00 – 13.00), 044-566-04-32 (запис 14.00-17.00).

КНП Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва

  • графік занять: понеділок-п’ятниця з 9.00;
  • тривалість курсу: 6 годин;
  • телефон для запису: 044-456-22-84 (запис з 09.00-14.00), або на сторінці навчально-тренувальний відділ у Facebook за посиланням.

Джерело
КМДА
Теги
Війна в Україні, Київ, курси
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