Массовое отравление детей в Хмельницком спровоцировала бактерия золотистого стафилококка.

О результатах расследования сообщил Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

— В четырех работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк, — говорится в сообщении учреждения.

Кроме того, золотистый стафилококк нашли в трех блюдах из 12 взятых образцов.

Также бактерию зафиксировали в 27 из 60 образцов смывов.

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С 8 по 10 сентября в Хмельницком произошло массовое отравление детей. Часть из них попала в больницу с высокой температурой, рвотой и диареей.

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Сначала специалисты не могли установить причину отравления. Они подозревали, что это мог быть какой-то вирус. Делом заинтересовались в полиции и прокуратуре. Они открыли уголовное производство касательно несоблюдения санитарных норм в учебном заведении.

До сих пор находятся в Хмельницкой инфекционной больнице 15 человек (14 детей и один взрослый). В то же время 78 человек лечатся амбулаторно.

Источник: ГУ Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины