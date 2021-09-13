Массовое отравление детей в Хмельницком спровоцировала бактерия золотистого стафилококка.
О результатах расследования сообщил Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
— В четырех работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк, — говорится в сообщении учреждения.
Кроме того, золотистый стафилококк нашли в трех блюдах из 12 взятых образцов.
Также бактерию зафиксировали в 27 из 60 образцов смывов.
С 8 по 10 сентября в Хмельницком произошло массовое отравление детей. Часть из них попала в больницу с высокой температурой, рвотой и диареей.
Сначала специалисты не могли установить причину отравления. Они подозревали, что это мог быть какой-то вирус. Делом заинтересовались в полиции и прокуратуре. Они открыли уголовное производство касательно несоблюдения санитарных норм в учебном заведении.
До сих пор находятся в Хмельницкой инфекционной больнице 15 человек (14 детей и один взрослый). В то же время 78 человек лечатся амбулаторно.
Источник: ГУ Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины