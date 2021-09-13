Масове отруєння дітей у Хмельницькому спровокувала бактерія золотистого стафілокока.

Про результати розслідування повідомив Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

– У чотирьох працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок, – йдеться у повідомленні установи.

Крім того, золотистий стафілокок знайшли у трьох стравах із 12 взятих зразків.

Також бактерію зафіксували у 27 із 60 зразків змивів.

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З 8 до 10 вересня у Хмельницькому сталося масове отруєння дітей. Частина з них потрапила до лікарні з високою температурою, блюванням та діареєю.

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Спочатку фахівці не могли встановити причину отруєння. Вони підозрювали, що це міг бути якийсь вірус. Справою зацікавилися у поліції та прокуратурі. Вони відкрили кримінальне провадження щодо недотримання санітарних норм у навчальному закладі.

Наразі перебувають у Хмельницькій інфекційній лікарні 15 осіб (14 дітей та один дорослий). Водночас 78 осіб лікуються амбулаторно.

Джерело: ДУ Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України