Масове отруєння дітей у Хмельницькому спровокувала бактерія золотистого стафілокока.
Про результати розслідування повідомив Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
– У чотирьох працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок, – йдеться у повідомленні установи.
Крім того, золотистий стафілокок знайшли у трьох стравах із 12 взятих зразків.
Також бактерію зафіксували у 27 із 60 зразків змивів.
З 8 до 10 вересня у Хмельницькому сталося масове отруєння дітей. Частина з них потрапила до лікарні з високою температурою, блюванням та діареєю.
Спочатку фахівці не могли встановити причину отруєння. Вони підозрювали, що це міг бути якийсь вірус. Справою зацікавилися у поліції та прокуратурі. Вони відкрили кримінальне провадження щодо недотримання санітарних норм у навчальному закладі.
Наразі перебувають у Хмельницькій інфекційній лікарні 15 осіб (14 дітей та один дорослий). Водночас 78 осіб лікуються амбулаторно.
Джерело: ДУ Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України