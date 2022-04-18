В Шанхае зарегистрировано три случая смерти от Covid-19 с начала карантина в городе. Речь идет о двух женщинах, 89 лет и 91 год, и 91-летнем мужчине, у которых также были сопутствующие заболевания и, как сообщается, они не были вакцинированы.

Муниципальные власти Шанхая заявили, что все трое были госпитализированы в критическом состоянии. Все трое скончались в воскресенье, 17 апреля, после того, как были предприняты все усилия для их спасения.

По состоянию на 5 апреля более 92 млн китайцев старше 65 лет, в том числе 20,2 млн человек старше 80 лет, не были полностью вакцинированы.

Вспышка варианта Омикрон в китайском городе с населением более 24 млн человек с марта заразила не менее 320 тыс. человек. Это самая сильная вспышка в Китае с начала пандемии. Но, несмотря на большое количество случаев, с ней не было связано ни одного летального исхода.

В СМИ сообщалось о многочисленных случаях смерти от Covid-19 особенно среди пожилых людей в домах престарелых, но власти в основном связывали их с основными жалобами на здоровье и не считали, что причиной смерти стал именно коронавирус.

Власти Шанхая сообщили о 22 248 случаях заболевания в воскресенье, в том числе 19 831 бессимптомном. Из общего числа случаев 1 414 случаев были выявлены за пределами карантинных и изоляторных учреждений, куда должны направляться все положительные случаи, кроме тех, которые требуют госпитализации.

Городские власти заявили, что поставили цель остановить распространение вируса за пределами системы карантина и изоляции к среде, 20 апреля, что позволит несколько ослабить ограничения.

Среди жителей Шанхая произошли массовые беспорядки из-за нехватки продовольствия, спровоцированного чрезмерным соблюдением Covid-ограничений.