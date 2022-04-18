У Шанхаї зареєстровано три випадки смерті від Covid-19 з початку карантину в місті. Йдеться про двох жінок, 89 років і 91 рік, і 91-річного чоловіка, у яких також були супутні захворювання і, як повідомляється, вони не були вакциновані.

Муніципальна влада Шанхаю заявила, що всі троє були госпіталізовані в критичному стані. Всі троє померли в неділю, 17 квітня, після того, як були докладені всі зусилля для їхнього порятунку.

Станом на 5 квітня понад 92 млн китайців старше 65 років, у тому числі 20,2 млн осіб старше 80 років, не були повністю вакциновані.

Спалах варіанту Омікрон в китайському місті з населенням понад 24 млн осіб з березня заразив не менше 320 тис. осіб. Це найсильніший спалах в Китаї з початку пандемії. Але, незважаючи на велику кількість випадків, з ним не було пов’язано жодного летального результату.

У ЗМІ повідомлялося про численні випадки смерті від Covid-19 особливо серед літніх людей в будинках престарілих, але влада в основному пов’язували їх з основними скаргами на здоров’я і не вважала, що причиною смерті став саме коронавірус.

Влада Шанхаю повідомила про 22 248 випадків захворювання в неділю, в тому числі 19 831 безсимптомний. Із загального числа випадків 1 414 випадків були виявлені за межами карантинних і ізоляторних установ, куди повинні направлятися всі позитивні випадки, крім тих, які вимагають госпіталізації.

Міська влада заявила, що поставила за мету зупинити поширення вірусу за межами системи карантину та ізоляції до середи, 20 квітня, що дозволить дещо послабити обмеження.

Серед жителів Шанхаю сталися масові заворушення через брак продовольства, спровокованого надмірним дотриманням правил Covid-обмежень.