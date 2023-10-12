Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, почему какао, в силу его полезных свойств для нашего организма, следует пить чуть ли не каждый день.

— Какао, которое иногда называют горячим шоколадом, не только приятно согреет в холодное время года, но и принесет немалую пользу для нашего здоровья, — отметила врач.

По словам медика, какао очень ценно благодаря большому количеству полезных микроэлементов, таких как, фолиевая кислота, железо, кальций, фтор, цинк, магний, органические кислоты, клетчатка, витамины группы В.

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Все это питательное богатство какао способствует эффективной работе мозга, нормализации уровня холестерина, а за счет входящего в состав какао эпикатехина — борьбе с такими серьезными патологиями, как рак, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, как рассказала терапевт, горячий ароматный напиток имеет неоспоримый успокаивающий эффект благодаря тому, что способствует выработке такого гормона счастья, как эндорфин.

И, наконец, учеными в ходе исследования было доказано, что какао эффективный помощник для тех, кто борется с лишними килограмми. Во-первых, напиток отлично выводит из организма вредные вещества и, во-вторых, какао дает чувство насыщения гораздо быстрее, чем кофе или чай.

По словам семейного врача, какао не желательно пить людям с какими-либо нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.