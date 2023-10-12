Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чому какао, з огляду на його корисні властивості для нашого організму, слід пити мало не щодня.

– Какао, яке іноді називають гарячим шоколадом, не лише приємно зігріє в холодну пору року, а й принесе чималу користь для нашого здоров’я, – зазначила лікарка.

За словами медика, какао дуже цінне завдяки великій кількості корисних мікроелементів, таких як, фолієва кислота, залізо, кальцій, фтор, цинк, магній, органічні кислоти, клітковина, вітаміни групи В.

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Усе це поживне багатство какао сприяє ефективній роботі мозку, нормалізації рівня холестерину, а завдяки епікатехіну, що входить до складу какао, – боротьбі з такими серйозними патологіями, як рак, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання.

Крім того, як розповіла терапевт, гарячий ароматний напій має незаперечний заспокійливий ефект завдяки тому, що сприяє виробленню такого гормону щастя, як ендорфін.

І, нарешті, вченими в ході дослідження було доведено, що какао ефективний помічник для тих, хто бореться із зайвими кілограмами. По-перше, напій відмінно виводить з організму шкідливі речовини і, по-друге, какао дає відчуття насичення набагато швидше, ніж кава або чай.

За словами сімейного лікаря, какао не бажано пити людям з будь-якими порушеннями роботи шлунково-кишкового тракту, особливо в період загострення.