Хирурги Центра детской медицины львовской больницы Охматдет провели необычную операцию 8-летнему Любомиру — мальчику удалили из бронхов хвойную веточку, которая уже полтора года мучила ребенка.

Именно столько времени врачи разных клиник и медцентров не могли найти причину постоянного кашля, часто с кровью, который истощал Любомира.

Лечили пневмонию, подозревали туберкулез

Каких только диагнозов не ставили: и пневмония, и проблемы с сосудами, и даже туберкулез. Правда, ни один из этих диагнозов так и подтвердился стопроцентно.

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Ребенок прошел курс тяжелой антибиотикотерапии, а состояние не улучшалось. И это пугало маму мальчика, потому что приступы кашля с кровью все учащались.

— Летом 2022 года у сына начала болеть спина и поднялась температура. Нам после обследования поставили диагноз — правосторонняя пневмония, — вспоминает мама мальчика Мария.

Тогда же ребенка пролечили антибиотиками и выписали домой.

Однако вскоре симптомы повторились. Появился кашель с кровью. Каретой скорой помощи Любомира забрали в один из львовских госпиталей. Врачи снова поставили диагноз — правосторонняя пневмония.

После назначенного лечения ребенку будто полегчало, однако через несколько месяцев все повторилось.

— Мы сдавали все возможные анализы, делали все обследования. Обходили всех врачей города, чтобы установить верный диагноз. Никто не смог, — рассказывает Мария.

Как спасали Любомира

Мама искала ответы в интернете и наткнулась на информацию, что в Охматдете — лучшие диагносты.

Поэтому вскоре мама с сыном были уже в приемном отделении Центра детской медицины больницы Охматдет.

Здесь Любомиру сразу сделали бронхоскопию, к которой другие врачи не прибегали. И выявили у ребенка в бронхах инородное тело.

Оказалось, маленькая хвойная веточка была причиной всех симптомов, которые пугали маму и истощали мальчика.

Торакальный хирург Олег Ленив, хирург Роман Ковальский и анестезиолог Вера Приймакова успешно удалили веточку, которая уже начала разлагаться.

8-летнего Любомира практически здоровым выписали домой.

Источник и фото: Центр дитячої медицини лікарня Охматдит