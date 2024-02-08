Хірурги Центру дитячої медицини львівської лікарні Охматдит провели незвичну операцію 8-річному Любомиру – хлопчику видаляли з бронхів хвойну гілочку, яка вже півтора року мучила дитину.
Саме стільки часу лікарі різних клінік і медцентрів не могли знайти причину постійного кашлю, часто з кров’ю, який виснажував Любомира.
Лікували пневмонію, підозрювали туберкульоз
Яких лишень діагнозів не ставили: і пневмонія, і проблеми з судинами, і навіть туберкульоз. Щоправда жоден з цих діагнозів так і не підтвердився стовідсотково.
Дитина пройшла курс важкої антибіотикотерапії, а стан не покращувався. І це лякало маму хлопчика, бо напади кашлю з кров’ю все частішали.
– Влітку 2022 року у сина почала боліти спина і піднялася температура. Нам після обстеження поставили діагноз – правостороння пневмонія, – згадує мама хлопчика Марія.
Тоді ж дитину пролікували антибіотиками та виписали додому.
Проте невдовзі симптоми повторилися. З’явився кашель з кров’ю. Каретою швидкої допомоги Любомира забрали до одного із львівських шпиталів. Лікарі знову поставили діагноз – правостороння пневмонія.
Після призначеного лікування дитині ніби полегшало, проте за кілька місяців усе повторилося.
– Ми здавали усі можливі аналізи, робили усі обстеження. Обходили усіх лікарів міста, щоб встановити правильний діагноз. Ніхто не зміг, – розказує Марія.
Як рятували Любомира
Мама шукала відповіді в інтернеті і натрапила на інформацію, що в Охматдиті – найкращі діагности.
Тож невдовзі мама з сином були вже у приймальному відділенні Центру дитячої медицини лікарні Охматдит.
Тут Любомиру одразу зробили бронхоскопію, до якої інші лікарі не вдавалися. І виявилося, що у дитини в бронхах – стороннє тіло.
Маленька хвойна гілочка була причиною всіх симптомів, що лякали маму і виснажували хлопчика.
Торакальний хірург Олег Ленів, хірург Роман Ковальський та анестезіолог Віра Приймакова успішно видалили гілочку, що вже почала розкладатися.
8-річного Любомира практично здоровим виписали додому.
Джерело і фото: Центр дитячої медицини лікарня Охматдит