Хірурги Центру дитячої медицини львівської лікарні Охматдит провели незвичну операцію 8-річному Любомиру – хлопчику видаляли з бронхів хвойну гілочку, яка вже півтора року мучила дитину.

Саме стільки часу лікарі різних клінік і медцентрів не могли знайти причину постійного кашлю, часто з кров’ю, який виснажував Любомира.

Лікували пневмонію, підозрювали туберкульоз

Яких лишень діагнозів не ставили: і пневмонія, і проблеми з судинами, і навіть туберкульоз. Щоправда жоден з цих діагнозів так і не підтвердився стовідсотково.

Зараз дивляться

Дитина пройшла курс важкої антибіотикотерапії, а стан не покращувався. І це лякало маму хлопчика, бо напади кашлю з кров’ю все частішали.

– Влітку 2022 року у сина почала боліти спина і піднялася температура. Нам після обстеження поставили діагноз – правостороння пневмонія, – згадує мама хлопчика Марія.

Тоді ж дитину пролікували антибіотиками та виписали додому.

Проте невдовзі симптоми повторилися. З’явився кашель з кров’ю. Каретою швидкої допомоги Любомира забрали до одного із львівських шпиталів. Лікарі знову поставили діагноз – правостороння пневмонія.

Після призначеного лікування дитині ніби полегшало, проте за кілька місяців усе повторилося.

– Ми здавали усі можливі аналізи, робили усі обстеження. Обходили усіх лікарів міста, щоб встановити правильний діагноз. Ніхто не зміг, – розказує Марія.

Як рятували Любомира

Мама шукала відповіді в інтернеті і натрапила на інформацію, що в Охматдиті – найкращі діагности.

Тож невдовзі мама з сином були вже у приймальному відділенні Центру дитячої медицини лікарні Охматдит.

Тут Любомиру одразу зробили бронхоскопію, до якої інші лікарі не вдавалися. І виявилося, що у дитини в бронхах – стороннє тіло.

Маленька хвойна гілочка була причиною всіх симптомів, що лякали маму і виснажували хлопчика.

Торакальний хірург Олег Ленів, хірург Роман Ковальський та анестезіолог Віра Приймакова успішно видалили гілочку, що вже почала розкладатися.

8-річного Любомира практично здоровим виписали додому.

Джерело і фото: Центр дитячої медицини лікарня Охматдит