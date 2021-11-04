Фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса изготавливают не только в Украине.

В Польше арестовали трех медсестер, которые выписывали фальшивые справки о вакцинации от Covid-19. Это первый зафиксированный случай в стране.

Женщины работали в пункте вакцинации. Они договорились, что будут выдавать пациентам сертификаты, подтверждающие, что человек якобы получил вакцину, без предварительного введения препарата.

Услуга была платной, и они получали немалые суммы денег от людей, не собиравшихся вакцинироваться. Этих дельцов от медицины поймали с поличным сотрудники полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия в отношении задержанных женщин.

Известны случаи подделки Covid-сертификатов также в Германии, где полиция открыла почти две тысячи дел против мошенников, и в Амстердаме, где арестовали также двух медсестер, которые погорели на выдаче фальшивых сертификатов.

В Харькове разоблачили уже второго хакера, подделавшего приложение Дія. 17-летний юноша создал сайт, который внешне повторял оригинальное приложение цифровых услуг, созданное Министерством цифровой трансформации.

На сайте можно было создать любой документ – от сертификата о вакцинации от коронавирус паспорта.

Источник: RMF 24