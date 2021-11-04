У Польщі заарештовано трьох медсестер, які виписували ф альшиві довідки про вакцинацію від Covid-19. Це перший зафіксований випадок в країні.

Фальшиві сертифікати про вакцинацію від коронавірусу виготовляють не тільки в Україні.

Жінки працювали в пункті вакцинації. Вони домовилися, що будуть видавати пацієнтам сертифікати, які підтверджують, що людина нібито отримала вакцину, без попереднього введення препарату.

Послуга була платною, і вони отримували чималі суми грошей від людей, що не збиралися вакцинуватися. Цих ділків від медицини спіймали на гарячому співробітники поліції.

Нині проводяться слідчі дії щодо затриманих жінок.

Відомі випадки підробки Covid-сертифікатів також у Німеччині, де поліція відкрила майже дві тисячі справ проти шахраїв, та в Амстердамі, де заарештовано також двох медсестер, що погоріли на видачі фальшивих сертифікатів.