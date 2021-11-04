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Не тільки в Україні: де ще підробляють Covid-сертифікати

4 Листопада 2021, 16:00 Лариса Божко
медсестра
Джерело: Depositphotos

Фальшиві сертифікати про вакцинацію від коронавірусу виготовляють не тільки в Україні.

У Польщі заарештовано трьох медсестер, які виписували фальшиві довідки про вакцинацію від Covid-19. Це перший зафіксований випадок в країні.

Жінки працювали в пункті вакцинації. Вони домовилися, що будуть видавати пацієнтам сертифікати, які підтверджують, що людина нібито отримала вакцину, без попереднього введення препарату.

Послуга була платною, і вони отримували чималі суми грошей від людей, що не збиралися вакцинуватися. Цих ділків від медицини спіймали на гарячому співробітники поліції.

Нині проводяться слідчі дії щодо затриманих жінок.

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Відомі випадки підробки Covid-сертифікатів також у Німеччині, де поліція відкрила майже дві тисячі справ проти шахраїв, та в Амстердамі, де заарештовано також двох медсестер, що погоріли на видачі фальшивих сертифікатів.

У Харкові викрили вже другого хакера, який підробив додаток Дія. 17-річний юнак створив сайт, який зовні повторював оригінальний застосунок цифрових послуг, створений Міністерством цифрової трансформації.

На сайті можна було створити будь-який документ – від сертифіката про вакцинацію від коронавірусу до паспорта.

RMF 24.

Теги
Covid-сертифікат , Коронавирус Covid-19
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