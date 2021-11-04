Фальшиві сертифікати про вакцинацію від коронавірусу виготовляють не тільки в Україні.
У Польщі заарештовано трьох медсестер, які виписували фальшиві довідки про вакцинацію від Covid-19. Це перший зафіксований випадок в країні.
Жінки працювали в пункті вакцинації. Вони домовилися, що будуть видавати пацієнтам сертифікати, які підтверджують, що людина нібито отримала вакцину, без попереднього введення препарату.
Послуга була платною, і вони отримували чималі суми грошей від людей, що не збиралися вакцинуватися. Цих ділків від медицини спіймали на гарячому співробітники поліції.
Нині проводяться слідчі дії щодо затриманих жінок.
Відомі випадки підробки Covid-сертифікатів також у Німеччині, де поліція відкрила майже дві тисячі справ проти шахраїв, та в Амстердамі, де заарештовано також двох медсестер, що погоріли на видачі фальшивих сертифікатів.
У Харкові викрили вже другого хакера, який підробив додаток Дія. 17-річний юнак створив сайт, який зовні повторював оригінальний застосунок цифрових послуг, створений Міністерством цифрової трансформації.
На сайті можна було створити будь-який документ – від сертифіката про вакцинацію від коронавірусу до паспорта.