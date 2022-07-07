58-летняя голливудская звезда Брэд Питт откровенно рассказал о том, что уже несколько лет страдает редким расстройством памяти, из-за которого не узнает лица людей, с которыми хорошо знаком.

Это расстройство известно, как прозопагнозия или неспособность узнавать лица.

В своем интервью Esquir актер выразил сожаление по поводу того, что из-за этой патологии памяти многие считают его отчужденным, недоступным и исключительно эгоистичным.

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Сообщается, что многие люди с этим заболеванием не могут даже узнавать членов семьи, партнеров или друзей, и справляются с этим, используя альтернативные способы распознавания людей, например, запоминая походку, прическу, голос или одежду человека.

— Мне никто не верит! Так много людей ненавидят меня, потому что думают, что я их не уважаю, — признался Брэд.

Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что дети, которые при рождении имели недостаточный вес, с возрастом хуже узнают лица. Исследователи полагают, что низкий вес при рождении связан с нарушением развития частей мозга, в том числе тех областей, которые связаны со зрительной информацией.

Считается, что около 2,5% населения в той или иной степени страдают от этой болезни, включая комика Стивена Фрая и бывшего министра здравоохранения США Патрисию Хьюитт.

Кроме того, Брэд Питт признался, что его состояние может быть результатом краха пятилетнего брака с актрисой Анджелиной Джоли.

Вскоре после развода Брэд принял жизнь воздержания. Он бросил пить. 18 месяцев регулярно посещал собрания Анонимных Алкоголиков.

Кроме того, Брэд, заядлый курильщик, также принял решение отказаться от сигарет, заменив табак жевательной резинкой со вкусом никотина.

По признанию звезды, он совсем недавно избавился от ночных кошмаров, которые мучили его несколько лет, когда снился один и тот же повторяющийся сон, в котором его жестоко ранят.