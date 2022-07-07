58-річна голлівудська зірка Бред Пітт відверто розповів про те, що вже кілька років страждає на рідкісний розлад пам’яті, через який не впізнає обличчя людей, з якими добре знайомий.

Цей розлад відомий як прозопагнозія або нездатність розпізнавати обличчя. У своєму інтерв’ю Esquir актор висловив жаль з приводу того, що через цю патологію пам’яті багато хто вважає його відчуженим, недоступним і виключно егоїстичним.

Повідомляється, що чимало людей з цим захворюванням не можуть навіть впізнавати членів сім’ї, партнерів або друзів і справляються з цим, використовуючи альтернативні способи розпізнавання людей, наприклад, запам’ятовуючи ходу, зачіску, голос або одяг людини.

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– Мені ніхто не вірить! Так багато людей ненавидять мене, бо думають, що я їх не поважаю, – зізнався Бред.

Дослідження, проведене в 2017 році, показало, що діти, які при народженні мали недостатню вагу, з віком гірше впізнають обличчя. Дослідники вважають, що низька вага при народженні пов’язана з порушенням розвитку частин мозку, зокрема тих областей, які пов’язані із зоровою інформацією.

Вважається, що близько 2,5% населення тією чи іншою мірою страждають на цю хворобу, зокрема комік Стівен Фрай і колишній міністр охорони здоров’я США Патрісія Гьюітт.

Крім того, Бред Пітт зізнався, що його стан може бути результатом краху п’ятирічного шлюбу з актрисою Анджеліною Джолі.

Незабаром після розлучення Бред почав жити помірковано. Він кинув пити. 18 місяців регулярно відвідував збори Анонімних Алкоголіків.

Крім того, Бред, завзятий курець, також вирішив відмовитися від сигарет, замінивши тютюн жувальною гумкою зі смаком нікотину.

За визнанням зірки, він зовсім недавно позбувся нічних кошмарів, які мучили його кілька років, коли снився той самий сон, в якому його жорстоко ранять.