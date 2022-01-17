Коронавирус продолжает забирать жизни украинцев. В Одессе произошел трагический случай — от болезни после инфицирования скончалась 14-летняя девочка.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Девочки не стало ночью 15 января 2022 года.
Она была родом из Измаила, там же, в местной инфекционной больнице, она лечилась от коронавируса.
Однако состояние подростка ухудшилось, ее решили перевести в Одесскую детскую горбольницу №3.
Но ее не стало до того, как она попала в медучреждение.
Как уточняют местные журналисты, у девочки были врожденные патологии — сложная форма ДЦП и порок сердца. Это значительно усложняет течение болезни.
За время пандемии коронавирус унес жизни 98 361 человека. За последние сутки в Украине умерли 78 людей.
Во время первых волн дети болели и умирали не так часто, однако с приходом мутаций, в частности Дельты и Омикрона, случаи участились.
Что касается общей заболеваемости, то по состоянию на 17 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 759 530 людей, за сутки — 5 072 новых случая.
Источник: Думская, Бессарабия INFORM