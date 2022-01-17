Коронавірус продовжує забирати життя українців. В Одесі стався трагічний випадок – від хвороби після інфікування померла 14-річна дівчинка.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на правоохоронців.
Дівчини не стало вночі 15 січня 2022 року.
Вона була родом із Ізмаїла, там же, у місцевій інфекційній лікарні, вона лікувалася від коронавірусу.
Проте стан підлітка погіршився, її вирішили перевести до Одеської дитячої міськлікарні №3.
Але її не стало до того, як вона потрапила до медзакладу.
За час пандемії коронавірус забрав життя 98 361 особи. За останню добу в Україні померло 78 людей.
Під час перших хвиль діти хворіли і помирали не так часто, проте з приходом мутацій, зокрема Дельти та Омікрона, випадки почастішали.
Щодо загальної захворюваності, то станом на 17 січня 2022 року коронавірус в Україні підтвердили у 3 759 530 людей, за добу – 5 072 нових випадки.
Джерело: Думская