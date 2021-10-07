В Киевской области мужчина после смерти так и не смог стать донором, хотя заранее было принято такое решение.

Еще летом мужчина попал в реанимацию после повторного инсульта, у него сразу была повреждена значительная часть мозга. На семейном совете решили: в случае окончательной смерти мозга отца, дадут согласие на донорство.

После этого они договорились с врачами. Последние даже согласовали решение. Однако после смерти органы так и не забрали.

Причину семье не объяснили.

В Минздраве ситуацию не берутся комментировать. Говорят, каждая история — индивидуальная. Но уверяют: юридически больницам сейчас бояться нечего.

Руководитель Броварской больницы, где находился человек, отметил, что процедуру там знают, но органы не изъяли по объективным причинам.

— Для того чтобы человек был потенциальным донором, должна быть смерть мозга, но сердце должно работать. У него смерти мозга не было. Он умер от остановки сердца, — объясняют в больнице.

Сейчас необходима платформа, чтобы законодатели и врачи обсуждали этот вопрос, и специалисты не боялись проводить трансплантации органов.