У Київській області чоловік після смерті так і не зміг стати донором, хоча заздалегідь було ухвалене таке рішення.

Ще влітку чоловік потрапив до реанімації після повторного інсульту, у нього одразу було ушкоджено значну частину мозку. На сімейній нараді вирішили: у разі остаточної смерті мозку батька, дадуть згоду на донорство.

Після цього вони домовилися з лікарями. Останні навіть погодили рішення. Проте після смерті органи так і не забрали.

Причину родині не пояснили.

У МОЗ ситуацію не беруться коментувати. Кажуть, кожна історія – індивідуальна. Але запевняють: юридично лікарням нині боятись нічого.

Керівник Броварської лікарні, де перебував чоловік, зазначив, що процедуру там знають, але органи не вилучили з об’єктивних причин.

– Для того щоб людина була потенційним донором повинна бути смерть мозку, але серце має працювати. У нього смерті мозку не було. Він помер від зупинки серця, – пояснюють у лікарні.

Нині необхідні платформи, щоб законодавці та лікарі обговорювали це питання, та фахівці не боялися проводити трансплантації органів.