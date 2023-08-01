В Луцком районе от осложнения коклюша умерла 2-месячная малышка, непривитая против этой болезни по возрасту. Ей просто не успели сделать прививку, хотя, вероятно, родители девочки, которые не прививали старших детей в семье, не вакцинировали бы и младшую.

Эпидемиологи провели обследование очага заболевания и обнаружили у двух старших детей из этой семьи возбудители коклюша. Поэтому, вероятно, именно от них заразился младенец. Детей госпитализировали, но им повезло, что болезнь протекает без осложнений. И вскоре детей выпишут из больницы.

Врач-эпидемиолог Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Валентина Новачевская рассказала журналистам, что у маленькой девочки все началось с повышения температуры и кашля. Постепенно приступы кашля становились все сильнее, поэтому родители обратились к медикам.

Две недели ребенок находился на амбулаторном лечении, и только когда стало понятно, что лечение неэффективно, девочку госпитализировали в инфекционную больницу. Впрочем, у нее уже развилось воспаление легких, возникло поражение сердца и мозга.

Несмотря на усилия врачей, девочка умерла.

Коклюш — наиболее опасное заболевание именно для младенцев, поэтому для новорожденных детей особенно важно находиться в привитой среде.

В этой семье правилом пренебрегли, потому что считали, если старших болезнь обошла без всяких прививок, то и младшая не заболеет.

Семей, где родители не позволяют делать прививки своим детям, на Волыни немало. Это наглядно продемонстрировала нынешняя ситуация с коклюшем.

За 6 месяцев 2023-го зарегистрировано 64 случая заболевания среди детей. В прошлом году данное заболевание вообще не регистрировалось.

Установлено, что 40% заболевших не имели ни одной прививки против коклюша. И вот теперь зарегистрирована первая смерть невакцинированного ребенка.

Специалисты Луцкого районного отдела Волынского областного центра контроля и профилактики болезней провели эпидемиологическое расследование в очаге заболевания, предоставили предложения по недопущению распространения инфекции.

Продолжается коммуникационная работа с родителями, которые отказываются от проведения прививок своим детям.

Возможно, аргументом для них станут следующие факты:

примерно у каждого десятого ребенка, заболевшего коклюшем, развивается воспаление легких;

у каждого 50-го возникают судороги (у 3% младенцев);

в одном из 250 случаев (у 1% грудных детей) поражается головной мозг (энцефалопатия).

Коклюш и его осложнения могут привести к смерти ребенка. Больше всего от коклюша умирают дети до 1 года.

У вакцинированных детей риск заболеть в 4-6 раз ниже.

Источник: Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, Zaxid.net