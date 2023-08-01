У Луцькому районі від ускладнення кашлюку померла 2-місячна дитина, не щеплена проти цієї хвороби. Їй просто не встигли зробити щеплення, хоча, ймовірно, батьки дівчинки, які не щепили старших дітей в сім’ї, не вакцинували б і молодшу.

Епідеміологи провели обстеження осередку захворювання та виявили у двох старших дітей з цієї родини збудники кашлюку. Тож, імовірно, саме від них заразилося немовля.

Дітей госпіталізували, але їм пощастило, що хвороба протікає без ускладнень. І невдовзі малюків випишуть з лікарні.

Лікарка-епідеміологиня Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Новачевська розповіла журналістам, що у маленької дівчинки все почалося з підвищення температури і кашлю. Поступово напади кашлю ставали все сильнішими, тож батьки звернулись до медиків.

Два тижні дитина перебувала на амбулаторному лікуванні, і лише коли стало зрозумілим, що лікування неефективне, дівчинку госпіталізували до інфекційної лікарні. Втім, у неї вже розвинулося запалення легенів, виникло ураження серця та мозку.

Незважаючи на зусилля лікарів, дівчинка померла.

Кашлюк – найбільш небезпечне захворювання саме для немовлят, тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі.

У цій сім’ї правилом знехтували, бо вважали, якщо старших хвороба обійшла без усіляких щеплень, то і молодша не захворіє.

Сімей, де батьки не дозволяють робити щеплення своїм дітям, на Волині чимало. Це наочно продемонструвала цьогорічна ситуація з кашлюком.

За 6 місяців 2023-го зареєстровано 64 випадки захворювання серед дітей. Минулого року це захворювання взагалі не реєструвалося.

Встановлено, що 40% захворілих не мали жодного щеплення проти кашлюку. І ось тепер зареєстрована перша смерть невакцинованої дитини.

Фахівці Луцького районного відділу Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели епідеміологічне розслідування в осередку захворювання, надали пропозиції щодо недопущення поширення інфекції.

Триває комунікаційна робота з батьками, котрі відмовляються від проведення щеплень своїм дітям.

Можливо, аргументом для них стануть наступні факти:

приблизно у кожної десятої дитини, яка захворіла на кашлюк, розвивається запалення легень;

у кожного 50-го виникають судоми (у 3% немовлят);

в одному з 250 випадків (у 1% грудних дітей) вражається головний мозок (енцефалопатія).

Кашлюк і його ускладнення можуть призвести до смерті дитини. Найбільше від кашлюку помирають діти до одного року.

У вакцинованих дітей ризик захворіти у 4-6 разів нижчий.

Джерело: Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, Zaxid.net