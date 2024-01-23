Чтобы спасти от неминуемой смерти 22-летнего американца Джексона Алларда из-за интенсивного вейпинга, врачи трансплантировали ему оба легких.

Токсичный дым

Житель Северной Дакоты обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в желудке. Первые симптомы появились из-за его долговременной привычки вейпинга, которая привела к серьезным проблемам с легкими.

После обследований ему диагностировали грипп, двойную пневмонию и госпитализировали. Но в течение трех месяцев пребывания в больнице состояние Джексона резко ухудшалось, пока не остановилось сердце. Чтобы спасти жизнь, пациент был подключен к аппарату ИВЛ.

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Хотя семья пыталась убедить его прекратить употреблять электронные сигареты, он продолжал курить вейп, считая, что это лучше, чем сигареты.

Несмотря на то, что врачи давали парню минимальные шансы на выживание, родственники решили не отключать его от аппарата жизнеобеспечения и согласились на трансплантацию легких.

Эта операция спасла и изменила жизнь молодого американца. Отныне ему придется навсегда избавиться от вредных привычек. Он никогда больше не сможет пить алкоголь и курить, ведь впоследствии ему понадобится еще одна пересадка легких.