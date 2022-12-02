Незадолго до войны украинская трансплантология получила возможность развиваться. Но враг коварно захотел разрушить планы всех украинцев, в том числе трансплантологов.

Однако мы защищаем свое государство, а врачи продолжают делать свое дело в условиях военного положения. Врачи из Христианской медицинской ассоциации (ХМА), которые с самого начала полномасштабного вторжения РФ обеспечивают больницы и военные необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием, помогают развивать украинскую медицину и организуют стажировку для врачей в ведущих клиниках мира.

Результатом совместных усилий по Минздраву стала договоренность о трехмесячном обучении для группы из 13 трансплантологов. В октябре медики отправились в Massachusetts General Hospital — крупнейшую больницу при Гарвардском университете, где проходят интенсивный курс по трансплантации сердца и легких. Нынешняя стажировка – шаг навстречу прогрессу в украинской медицине.

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– Это уникальный для Украины проект. Во-первых, Massachusetts General Hospital — одна из лучших больниц мира по трансплантации органов. Во-вторых, вместо 2-3 специалистов, в команду вошла вся группа врачей отделения – от заведующего до анестезиолога, — отметил глава ХМА Рудольф Мигович.

Третья особенность стажировки: она продлится три месяца – это достаточно долгий срок. За это время украинские врачи могут сделать много операций по разным техникам и познакомиться с тем, как устроена больница.

Другим достижением стала стажировка двух ведущих украинских анестезиологов (Сергея Дуброва и Наталии Матолинец) в больнице при Школе медицины Джонса Хопкинса – одного из лучших медицинских учреждений США.

Стажировка анестезиологов стала возможной благодаря Олегу Туркоту врачу-анестезиологу из больницы Хопкинса.

Источник: ХМА

Фото: ХМА