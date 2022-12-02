Незадовго до війни українська трансплантологія отримала можливість розвиватись, та ворог підступно захотів зруйнувати плани всіх українців, зокрема трансплантологів.

Але ми захищаємо свою державу, а лікарі продовжують робити свою справу в умовах воєнного стану. Лікарі з Християнської медичної асоціації (ХМА), які від початку повномасштабного вторгнення РФ забезпечують лікарні та військових необхідними ліками та медичним обладнанням, допомагають розвивати українську медицину та організують стажування для лікарів у провідних клініках світу.

Результатом спільних зусиль щодо МОЗ стала домовленість про тримісячне навчання для групи з 13 трансплантологів. У жовтні медики вирушили до Massachusetts General Hospital – найбільшої лікарні при Гарвардському університеті, де проходять інтенсивний курс трансплантації серця і легень. Нинішнє стажування – крок назустріч прогресу в українській медицині.

Зараз дивляться

– Це унікальний для України проект. По-перше, Massachusetts General Hospital – одна з найкращих лікарень світу з трансплантації органів. По-друге, замість 2-3 спеціалістів, до команди увійшла вся група лікарів відділення – від завідувача до анестезіолога, – зазначив голова ХМА Рудольф Мігович.

Третя особливість стажування: вона триватиме три місяці – це досить тривалий термін. За цей час українські лікарі можуть зробити багато операцій з різних технік та познайомитися з тим, як влаштовано лікарню.

Іншим досягненням стало стажування двох провідних українських анестезіологів (Сергія Дуброва та Наталії Матолінець) у лікарні при Школі медицини Джонса Хопкінса – одного з найкращих медичних закладів США.

Стажування анестезіологів стало можливим завдяки Олегу Туркоту лікарю-анестезіологу з лікарні Хопкінса.

Джерело: ХМА

Фото: ХМА